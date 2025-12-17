PIANETAMILAN i nostri video Come agirà il Milan nel calciomercato di gennaio? Ecco cosa intende (e non intende) fare
CALCIOMERCATO MILAN
Come agirà il Milan nel calciomercato di gennaio? Ecco cosa intende (e non intende) fare
L'analisi sui possibili movimenti del Milan nella sessione invernale di calciomercato secondo 'La Gazzetta dello Sport' in questo video
C'è una unica grande richiesta di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, in vista del calciomercato di gennaio: individuare un attaccante, pur senza sborsare i milioni spesi l'anno scorso per Santiago GimPnez. Le idee sono chiare, sia ciò che farà durante la sessione il club rossonero, sia ciò che - certamente - non potrà fare. Ecco l'analisi nel video de 'La Gazzetta dello Sport'