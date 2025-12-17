L'analisi sui possibili movimenti del Milan nella sessione invernale di calciomercato secondo 'La Gazzetta dello Sport' in questo video

C'è una unica grande richiesta di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, in vista del calciomercato di gennaio: individuare un attaccante, pur senza sborsare i milioni spesi l'anno scorso per Santiago GimPnez. Le idee sono chiare, sia ciò che farà durante la sessione il club rossonero, sia ciò che - certamente - non potrà fare. Ecco l'analisi nel video de 'La Gazzetta dello Sport'