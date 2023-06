Calciomercato – Chukwueze-Milan, Balogun-Inter e non solo | VIDEO

Calciomercato estivo in fermento. Il Milan vuole Samuel Chukwueze dal Villarreal; l'Inter contende proprio ai rossoneri Folarin Balogun

Nonostante manchino ancora due settimane al 'via' ufficiale, il calciomercato estivo è già in pieno fermento. 'La Gazzetta dello Sport', in questo video, fa il punto della situazione sulle maggiori squadre di Serie A. Il Milan, per esempio, vuole Samuel Chukwueze dal Villarreal come esterno destro d'attacco. Ma, al contempo, rischia di vedersi portare via il centravanti Folarin Balogun dai cugini dell'Inter. Inoltre, quale sarà l'esterno che prenderà la Juventus? Tutti gli interrogativi in questo servizio della 'rosea'