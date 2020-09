CALCIOMERCATO – Chiesa: skills, gol e giocate / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan ha intenzione di fare un grande mercato. L’inizio è promettente, ma mancano ancora diverse settimane alla chiusura. I tifosi rossoneri sognano un grande colpo e il nome più accostato è quello di Federico Chiesa come esterno d’attacco. La Fiorentina spara alto e non si accontenta neanche della valutazione di 48 milioni. Premessa all’eventuale arrivo di un giocatore in quel ruolo, inoltre, deve essere ovviamente la cessione di Paquetà per almeno 20 milioni. Insomma, non è facile arrivare a Chiesa, ma nel calcio mai dire mai… Nella video news, intanto, alcune delle sue giocate e dei suoi gol più belli.

