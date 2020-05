CALCIOMERCATO – Boga nel mirino: la sua scheda / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Il Milan ha messo nella lista dei possibili nuovi acquisti anche Jeremie Boga, talento ivoriano classe 1997 di proprietà del Sassuolo, con cui si è messo in mostra specialmente nel corso di questa stagione. Veloce, dotato di ottimo dribbling e grande concretezza, sarebbe ideale per il Milan costruito da Ralf Rangnick: rispecchia perfettamente le caratteristiche che piacciono al tedesco. Il prezzo è alla portata: 20 milioni, ma attenzione alla concorrenza e al Chelsea, che ha un diritto di recompra. Nella video news scopriamo di più su Boga. Per tutte le ultime invece LEGGI LA NOTIZIA >>>

