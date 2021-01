CAGLIARI-MILAN: statistiche e curiosità dopo il match / News

VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Cagliari-Milan, 18^ giornata del campionato di Serie A. Un’altra vittoria per i rossoneri, che battono 2-0 i sardi e tornano da soli primi in classifica. Ancora record su record frantumati: Eguagliata la miglior striscia senza sconfitte fuori casa, 16 partite, da settembre 2003 ad aprile 2004. Anno dello Scudetto. Record personali anche per Zlatan Ibrahimovic, autore di un’altra doppietta. Nella video news alcuni altri dati sulla sfida.

