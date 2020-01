VIDEO MILAN – I rossoneri sono tornati alla vittoria in Cagliari-Milan e per questo devono ringraziare anche e soprattutto Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, tornato titolare e al gol per la prima volta dal suo ritorno al Milan, ha giocato una partita eccezionale e il suo contributo è fondamentale a 360°. Lo sa bene Stefano Pioli, che lo ha sottolineato. Ecco le sue parole in questo video.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android