VIDEO MILAN – Alla vigilia di Cagliari-Milan, ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A, ha parlato, come di consueto, l’allenatore rossonero Stefano Pioli in conferenza stampa. Tanti temi toccati, ma ancora una volta centrale quello legato a Zlatan Ibrahimovic, con cui ha detto di avere un rapporto particolare e che può aiutare tanto Rafael Leao. Le sue parole in questa video news.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android