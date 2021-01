Cagliari-Milan, il meglio della conferenza stampa di Pioli / VIDEO

VIDEO MILAN NEWS – Domani si torna in campo, dopo una piccola pausa di sei giorni. Ci sarà Cagliari-Milan, 18^ giornata del campionato di Serie A. Oggi ha parlato, come di consueto, Stefano Pioli in conferenza stampa da Milanello. Tantissimi i temi affrontati, senza mai dimenticarsi di restare focalizzato sulla prossima sfida. Il Milan ha pubblicato su Twitter un video con le dichiarazioni più importanti: “Il meglio della conferenza del Mister alla vigilia di. Sull’App la versione integrale”.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>