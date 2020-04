VIDEO MILAN – Quella dell’11 gennaio verrà ricordata come la partita del ritorno al gol in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, ma lo svedese non è stato l’unico a segnare. Ad aprire le marcature di Cagliari-Milan, infatti, ci ha pensato Rafael Leao, con un gol frutto anche di un rimpallo fortunato dopo uno splendido assist di Samu Castillejo. Eccolo in questa video news.

