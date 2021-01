VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Cagliari-Milan, 18^ giornata del campionato di Serie A. Un’altra vittoria per il Milan. I rossoneri schiantano per 2-0 il Cagliari e tornano primi in classifica da soli, a +3, a una giornata dalla fine del girone d’andata. Torna Zlatan Ibrahimovic che aveva lasciato tutti con una doppietta e torna con una doppietta. Ecco i cinque migliori rossoneri del match.

