PSG, Galtier: “Delusi per la Champions. Ora vinciamo la Ligue 1” | VIDEO

Vittoria del PSG di Christophe Galtier, 1-2, sul campo del Brest nella 27^ giornata della Ligue 1 2022-2023. Le parole del tecnico francese

Brest-PSG, partita della 27^ giornata della Ligue 1 2022-2023, è terminata 1-2 per i Campioni di Francia in carica. Reti di Carlos Soler e Kylian Mbappé. Al termine del match il tecnico dei parigini, Christophe Galtier, è tornato a parlare delle ambizioni della sua squadra in campionato, non dimenticando, però, la brutta delusione per l'eliminazione in Champions League. Il PSG, infatti, è stato buttato fuori in malo modo dal Bayern Monaco