Bonucci, 500 con la Juve: “Andare e tornare, lezione di vita” | VIDEO

Leonardo Bonucci, classe 1987, ha giocato ieri sera, in occasione della semifinale di andata di Europa League contro il Siviglia (terminata 1-1) la sua partita numero 500 con la maglia della Juventus in tutte le competizioni. Il difensore bianconero, che ha indossato anche la casacca del Milan nella stagione 2017-2018, ha pubblicato - sui propri canali social ufficiali - questo video per celebrare il traguardo raggiunto