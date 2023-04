Bologna-Milan, la probabile formazione rossonera | VIDEO

Nell'anticipo della 30ª giornata di Serie A, il Milan sfida il Bologna al "Dall'Ara". Ecco la probabile formazione rossonera

Stefano Pioli, in previsione del ritorno di Champions contro il Napoli, potrebbe pensare a un Milan rivoluzionato. Ecco la probabile formazione contro il Bologna. Dei titolari in campo solo Maignan. In attacco altra chance per Rebic, Origi e De Ketelaere. Mentre, a centrocampo, dovrebbero giocare Pobega e Vranckx