BOLOGNA-MILAN: Ibra cerca il gol 500 e altre 10 curiosità in 90″ / News

Dopo l’eliminazione in coppa, si torna in campo per Bologna-Milan domani pomeriggio alle 15:00. Sarà la 20^ giornata del campionato di Serie A, la prima del girone di ritorno. I rossoneri si aggrappano ancora una volta, viste le tante assenze, a Zlatan Ibrahimovic, che negli ultimi giorni è stato nell’occhio del ciclone per le polemiche con Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, post derby. Ora però bisogna pensare solo a Bologna e lo svedese cerca il gol numero 500 in carriera con i club. Nella video news altre 10 curiosità statistiche in soli 90 seocondi.

