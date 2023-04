Bologna-Milan 1-1, il report della partita di Serie A | VIDEO

Il Milan pareggia 1-1 allo stadio Dall'Ara contro il Bologna e perde altri punti nella corsa alla zona Champions League

Una partita importante: il Milan spreca l'ennessima possibilità in campionato pareggiando per 1-1 sul campo del Bologna. I rossoneri sono scesi in campo male, subendo gol dopo meno di un minuto. Poi c'è stata la reazione. Pioli ha cambiato 10 uomini in vista del Napoli. Alcuni hanno giocato bene, altri hanno deluso. Ecco il report della partita