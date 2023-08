Bologna-Milan 0-2: sui social tifosi in delirio per Pulisic | VIDEO

In Bologna-Milan Christian Pulisic ha prima ispirato la rete del vantaggio poi ha segnato un gol bellissimo. Social in fiamme per lui

Ieri sera, in occasione di Bologna-Milan, 'Monday Night' della prima giornata della Serie A 2023-2024, l'attaccante statunitense Christian Pulisic ha fatto il suo debutto in rossonero in gare ufficiali. Il nuovo numero 11 del Diavolo ha prima ispirato la rete del vantaggio del Milan, siglata all'11' da Olivier Giroud; poi, su sponda dello stesso Giroud, al 21' ha siglato uno stupendo gol del raddoppio. In questo video della redazione di 'GazzettaTV' le reazioni social dei tifosi rossoneri - in delirio - per la prima ufficiale di Pulisic con il Diavolo