Berlusconi: “Derby? Ho dei consigli per Pioli. Gli telefonerò” | Video

Berlusconi in vista del derby di Milano

Ieri in casa Monza è stato presentato in conferenza stampa lo spot WithU: presente anche il patron Silvio Berlusconi protagonista di un vero e proprio show. L’ex presidente del Milan ha parlato anche del derby di Milano in programma domenica pomeriggio e in particolare ha affermato che vorrebbe dare dei consigli a Stefano Pioli su come mette la squadra in campo. Questo il video pubblicato da Gazzetta.it.

