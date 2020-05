Bennacer, allenamento intensivo in quarantena | Video

NEWS MILAN – Ismael Bennacer non ha perso tempo durante la quarantena domiciliare forzata causa coronavirus. L’algerino ha proseguito gli allenamenti senza sosta, lavorando su parte atletica e forza fisica. Il suo allenamento è stato particolarmente intensivo, nonostante non avesse a disposizione il centro sportivo di Milanello.

Bennacer tiene molto alla sua forma fisica, come dimostrato in questo video (in alto). Al ritorno in campo, se e mai ci sarà, Ismael sarà lo stesso di prima, se non più forte. Il mediano rossonero è stato uno dei migliori, nonostante la stagione fortemente travagliata. Il suo apporto è stato, e sarà anche in futuro, imprescindibile. Resterà anche con Ralf Rangnick, che intanto prepara la rivoluzione >>>

