Benevento-Milan 0-2, le dichiarazioni di Pioli sul rosso a Tonali

BENEVENTO-MILAN ULTIME VIDEO NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, soddisfatto di come la squadra abbia reagito all’espulsione di Sandro Tonali in occasione di Benevento-Milan 0-2. Rivediamo e riascoltiamo, dunque, le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.