Basta giudicare Rafa Leao! Troppe critiche all'indirizzo del portoghese | VIDEO
02:56
Dopo la brutta prestazione in Juventus-Milan Rafael Leao è stato inondato dalle critiche. Il nostro Stefano Bressi ha alcune puntualizzazioni sulla questione
Non sono state forse troppe le critiche all'indirizzo di Rafael Leao dopo Juventus-Milan? Secondo il nostro Stefano Bressi, sì, decisamente