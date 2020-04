VIDEO – Mario Balotelli, in diretta Instagram con Damiano ‘Er Faina’, ha raccontato qualche retroscena sul suo passato interista. Soprattutto su Marco Materazzi, suo ex compagno nerazzurro, che non ci andava leggero in allenamento secondo quanto riferite l’attuale attaccante del Brescia. “Non picchiava solo me, quanti calci che ho preso…”. Ecco le sue parole.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓