Balotelli: “Mourinho come un padre. Vi rivelo una cosa …” | VIDEO

Mario Balotelli, ex Inter e Milan, ospite a 'Muschio Selvaggio', il podcast di Fedez. Ha parlato del suo rapporto con José Mourinho

Mario Balotelli, attaccante italiano classe 1990, è stato ospite di 'Muschio Selvaggio', il podcast di Fedez. Per l'occasione, SuperMario ha parlato del suo rapporto con José Mourinho - attuale tecnico della Roma -, instauratosi nei tempi in cui lo Special One allenava l'Inter di un giovane Balotelli alle prime armi in carriera. L'ex centravanti anche di Manchester City, Milan e Liverpool ha poi rivelato un aneddoto che lo lega particolarmente all'allenatore portoghese. Guarda il video