Balotelli insieme a Raiola: “Questo è veramente brutto…” | VIDEO

VIDEO SOCIAL – Mario Balotelli e Mino Raiola, un rapporto che dura ormai da tempo. Dopo l’esperienza flop tra le fila del Brescia, l’ex attaccante del Milan dovrà trovare una nuova squadra in vista della prossima stagione. Attraverso il proprio profilo Instagram, ‘Super Mario’ ha pubblicato un video in cui si mostra proprio in compagnia del suo agente, non facendogli certo dei complimenti per il suo aspetto fisico. Raiola sorride e continua a guardare il cellulare: contatti per la prossima squadra di Balotelli? Chi lo sa…

