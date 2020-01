VIDEO ATALANTA – Una notta magica per l’Atalanta e per Josip Ilicic. I bergamaschi si sono sbarazzati del Torino con un netto 7-0 che non ammette repliche. Lo sloveno, autore di una splendida tripletta, ha superato Paolo Rossi (a quota 82 gol) nella speciale classifica dei cannonieri di sempre in Serie A, portandosi a 85 reti.

