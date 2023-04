Ancelotti: “Milan in semifinale, ho mandato un sms a Maldini” | VIDEO

Milan qualificato in semifinale di Champions League e Carlo Ancelotti, vecchio cuore rossonero, non ha perso tempo per sentire Paolo Maldini

Il Milan di Stefano Pioli si è qualificato per le semifinali di Champions League eliminando il Napoli di Luciano Spalletti nel doppio confronto (1-0 e 1-1). Ora, doppio derby europeo contro l'Inter di Simone Inzaghi per un posto nella finale di Istanbul. Dall'altra parte del tabellone, Real Madrid-Manchester City. Il tecnico dei 'Blancos', Carlo Ancelotti, vecchio cuore rossonero, ha rivelato di aver sentito immediatamente Paolo Maldini per complimentarsi con il Diavolo non appena saputo del passaggio del turno. Il video con l'intervista