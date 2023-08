Salisburgo-Inter 3-4, le reazioni social: Sommer horror | VIDEO

Yann Sommer tra i protagonisti, in negativo, di Salisburgo-Inter, amichevole terminata 3-4 per i nerazzurri. Le reazioni social dei tifosi

Ieri pomeriggio, alla 'Red Bull Arena', si è disputata l'amichevole Salisburgo-Inter. Risultato finale, 3-4 per i nerazzurri con gol di Stefano Sensi al 90'. Ha esordito in maglia Inter il portiere svizzero Yann Sommer: una prova di certo non memorabile. Ha causato un rigore, ha fatto una papera sul primo gol austriaco, è sembrato incerto in molte occasioni. E i tifosi nerazzurri, sui social, non l'hanno presa bene. Le loro reazioni più divertenti, tra meme e commenti, in questo video della redazione di 'GazzettaTV'