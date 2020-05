VIDEO JUVENTUS – Paul Pogba, classe 1993, centrocampista francese del Manchester United e bianconero per quattro stagioni dal 2012 al 2016, segnò la sua prima rete italiana il 20 ottobre 2012 in occasione di Juventus-Napoli 2-0 dello ‘Stadium‘. Rivediamola e riviviamola nel racconto in video di GB Olivero, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport‘.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓