AMARCORD – 2011-2012, Milan-Roma 2-1: gol e highlights | Video

Amarcord: quanto Ibrahimović decise Milan-Roma a San Siro

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Il 24 marzo 2012, a San Siro, la sfida Milan-Roma terminò 2-1 per i rossoneri. La vittoria degli uomini di Massimiliano Allegri arrivò, in rimonta, nella ripresa grazie a Zlatan Ibrahimović. In alto, vediamo il video con gol e highlights di quella gara, pubblicato dal club rossonero sui propri canali social ufficiali e sponsorizzato da ‘Skrill‘, partner di A.C. Milan. In basso, invece, il tabellino completo di Milan-Roma del 2012.

MILAN-ROMA 2-1

Marcatori: 43′ Osvaldo (R), 52′ (rig.) e 84′ Ibrahimović (M)

MILAN (4-3-1-2): Abbiati; Bonera, Mexès, Thiago Silva (9′ Zambrotta), Mesbah; Nocerino, Ambrosini, Muntari; Emanuelson (55′ Boateng); Ibrahimović, El Shaarawy (86′ Aquilani). A disposizione: Amelia, Nesta, Seedorf, Carmona. Allenatore: Allegri.

ROMA (4-3-1-2): Stekelenburg; Rosi, Kjær, Heinze, Taddei; Gago (80′ Lamela), De Rossi, Marquinho; Totti (57′ Pjanić); Borini (57′ Bojan), Osvaldo. A disposizione: Curci, José Angel, Perrotta, Simplicio. Allenatore: Luis Enrique.

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo