PIANETAMILAN news milan ultime notizie Allegri si è evoluto? Gli opinionisti si dividono sul giudizio del tecnico

ULTIME MILAN NEWS

Allegri si è evoluto? Gli opinionisti si dividono sul giudizio del tecnico

desc img
01:12
Redazione PM
3 ottobre

Di fronte ai successi del Milan in questo inizio di stagione, in molti si stanno chiedendo se Allegri si sia evoluto. La riflessione del nostro Stefano Bressi

Allegri si è evoluto o è sempre lo stesso? Di fronte al buon inizio di stagione del Milan, gli opinionisti si dividono sul giudizio rispetto al tecnico rossonero