28 settembre 2008, Milan-Inter 1-0: il gol di Ronaldinho | VIDEO

2008, Milan-Inter 1-0: il colpo di testa di Ronaldinho

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Esattamente dodici anni fa, il 28 settembre 2008, l’attaccante brasiliano Ronaldinho, di testa, decideva il derby Milan-Inter. Fu il primo gol del ‘Gaúcho‘ in Serie A e con il Milan. In alto, la rete dell’allora numero 80 rossonero; in basso, il tabellino completo di quella stracittadina vinta dal Diavolo di Carlo Ancelotti sui nerazzurri di José Mourinho.

MILAN-INTER 1-0

Marcatori: Ronaldinho (M) al 37′ p.t.

MILAN (4-3-2-1): Abbiati; Zambrotta, Maldini, Kaladze, Jankulovski; Gattuso (Bonera dal 43′ s.t.), Seedorf, Ambrosini; Kakà, Ronaldinho (Shevchenko dal 39′ s.t.); Pato (Flamini dal 28′ s.t.). A disposizione: Dida, Cardacio, Antonini, Emerson. Allenatore: Ancelotti.

INTER (4-3-3): Julio Cesar; Maicon, Burdisso, Materazzi (Cruz dal 14′ s.t.), Chivu; Vieira (Stankovic dal 35′ s.t.), Cambiasso, Zanetti; Mancini (Adriano dal 14′ s.t.), Ibrahimović, Quaresma. A disposizione: Toldo, Cordoba, Rivas, Balotelli. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Morganti di Ascoli Piceno.