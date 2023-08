Verso Roma-Milan, Lukaku e Dybala si allenano in gruppo

Come riportato da pazzidifanta.com, arrivano buone per José Mourinho in vista di Roma-Milan:Paulo Dybala e Romelu Lukaku si sono allenati in gruppo nella rifinitura di oggi. I due attaccanti dovrebbero essere quindi convocati per la sfida allo Stadio Olimpico di domani sera, ma dovrebbero partire comuque dalla panchina. I due attaccanti potrebbero essere dei jolly importantissimi per i giallorossi a partita in corsa. LEGGI ANCHE: Capitolo Taremi. Ultime importanti novità dalla Spagna