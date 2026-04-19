Verona-Milan, le parole di Sammarco nel pre-partita

"Sappiamo che il Milan è una grande squadra. Dobbiamo fare una grande partita per portarci a casa dei punti. In panchina abbiamo Vermeșan che aveva già esordito con me. Non bisogna caricare i giovani di grandi responsabilità perché è un momento difficile per la squadra, ma sicuramente si faranno trovare pronti".