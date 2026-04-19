PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Verona-Milan, Sammarco: “Dobbiamo fare una grande partita per portare a casa dei punti”

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Verona-Milan, Sammarco: “Dobbiamo fare una grande partita per portare a casa dei punti”

Paolo Sammarco allenatore Hellas Verona Serie A 2025-2026
Paolo Sammarco, allenatore gialloblu, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona
Redazione PM

Paolo Sammarco, allenatore gialloblu, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Verona-Milan, le parole di Sammarco nel pre-partita

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"Sappiamo che il Milan è una grande squadra. Dobbiamo fare una grande partita per portarci a casa dei punti. In panchina abbiamo Vermeșan che aveva già esordito con me. Non bisogna caricare i giovani di grandi responsabilità perché è un momento difficile per la squadra, ma sicuramente si faranno trovare pronti".

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