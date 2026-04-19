Paolo Sammarco, allenatore gialloblu, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
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VERONA-MILAN
Verona-Milan, Sammarco: “Dobbiamo fare una grande partita per portare a casa dei punti”
Paolo Sammarco, allenatore gialloblu, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona
Verona-Milan, le parole di Sammarco nel pre-partita—
"Sappiamo che il Milan è una grande squadra. Dobbiamo fare una grande partita per portarci a casa dei punti. In panchina abbiamo Vermeșan che aveva già esordito con me. Non bisogna caricare i giovani di grandi responsabilità perché è un momento difficile per la squadra, ma sicuramente si faranno trovare pronti".
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