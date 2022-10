Verona-Milan 1-1 al 45′: decidono fin qui gli autogol di Veloso e Gabbia

Partita decisamente molto fisica, con tanti scontri in mezzo al campo, quella vista fin qui. Inizia subito forte il Milan, con Giroud che ha provato un pallonetto da fuori area al terzo minuto di gioco. Il Verona non mostra un atteggiamento attendista e crea tanta intensità in mezzo al campo, ma dagli sviluppi di una rimessa laterale in favore dei padroni di casa nasce il gol del vantaggio del Milan. Palla persa malamente a centrocampo, Leao recupera la sfera e si invola verso la porta del Verona. Il portoghese crossa in mezzo, ma il pallone viene deviato da Veloso ed entra accidentalmente dentro la porta. 1-0 per il Milan dopo appena 9 minuti. Un minuto più tardi, rossoneri vicinissimi al raddoppio. Giroud, solo davanti a Montipò, prova lo scavetto, ma il pallone termina alla sinistra del portiere.