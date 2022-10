Verona-Milan, i precedenti delle due squadre con Massa | Serie A News

Sarà Davide Massa , classe 1981, della sezione A.I.A. di Imperia, a dirigere Verona-Milan , partita della 10^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera, alle ore 20:45 , allo stadio 'Bentegodi'.

Massa, nella sua carriera, ha diretto fin qui 13 volte l' Hellas Verona . Bilancio in sostanziale parità: 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte con i gialloblu. L'ultimo incrocio risale al 9 maggio 2021 , sempre al 'Bentegodi', in occasione del pareggio ( 1-1 ) contro il Torino .

Sono 15, invece, gli incroci tra Massa e il Milan. Anche qui, di fatto, bilancio quasi in equilibrio: 5 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte. L'ultima volta che il fischietto ligure ha diretto il Diavolo risale al 19 dicembre 2021, quando, a 'San Siro', il Milan perse in casa 0-1 contro il Napoli. Fu la partita della rete annullata al 92' a Franck Kessié per un fuorigioco (?) di Olivier Giroud.