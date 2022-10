Pioli: “Adli giocherà avanzato. Sa fare tutto, può fare bene stasera”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Verona-Milan , partita della 10^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20:45 al 'Bentegodi'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su Adli: "Non è che gli mancasse qualcosa, ma di dare tempo a questi ragazzi di adattarsi in un nuovo ambiente, nuova cultura, nuovo modo di lavora. Ma è sempre stato attento e disponibile, ha le caratteristiche per essere importante questa sera".