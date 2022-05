Verona-Milan 1-3, rivivi i gol dei rossoneri al ‘Bentegodi’ (VIDEO)

Il Milan ha pubblicato sul proprio profilo Twitter i gol segnati ieri sera allo Stadio 'Bentegodi' contro il Verona di Tudor

Da quel momento in poi è salito in cattedra il Milan grazie ai suoi due uomini più in forma di questo periodo: Rafael Leao e Sandro Tonali. Due assist per il portoghese, entrambi per i due gol del centrocampista rossonero. Poi, a pochi minuti dalla fine della partita, il neo entrato Florenzi ha segnato il gol del 3-1 definitivo.