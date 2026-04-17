L'Hellas Verona ha reso noti data e orario della conferenza stampa di Sammarco in vista di Verona-Milan: ecco la scelta del club scaligero

Si avvicina la sfida tra Verona e Milan, valida per la 33ª giornata di Serie A 2025/26, e cresce l’attesa anche per le parole dei due allenatori. Dopo Massimiliano Allegri, sarà infatti il turno di Paolo Sammarco presentare il match in conferenza stampa.