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Verona-Milan, conferenza stampa Sammarco: ecco quando parlerà il tecnico gialloblù

Paolo Sammarco, allenatore Hellas Verona
L'Hellas Verona ha reso noti data e orario della conferenza stampa di Sammarco in vista di Verona-Milan: ecco la scelta del club scaligero
Redazione PM

Si avvicina la sfida tra Verona e Milan, valida per la 33ª giornata di Serie A 2025/26, e cresce l’attesa anche per le parole dei due allenatori. Dopo Massimiliano Allegri, sarà infatti il turno di Paolo Sammarco presentare il match in conferenza stampa.

Il tecnico gialloblù interverrà domani, sabato 18 aprile, alle ore 15, nella sede del club in via Olanda 11 a Verona. L’annuncio è arrivato tramite il comunicato ufficiale dell’Hellas Verona, che ha fissato così l’appuntamento alla vigilia della gara in programma domenica 19 aprile alle ore 15:00 allo stadio 'Bentegodi'.

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Un momento delicato per il Verona

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La situazione di classifica rende il confronto ancora più delicato per i padroni di casa. Il Verona occupa il fondo della graduatoria con 18 punti dopo 32 giornate, a nove lunghezze dalla zona salvezza. Una rimonta molto complicata, ma contro il Milan la squadra di Sammarco proverà quantomeno a difendere orgoglio e dignità.

Per i rossoneri, invece, sarà un crocevia fondamentale nella corsa Champions. Le parole della vigilia potranno offrire indicazioni importanti sul clima e sulle intenzioni degli scaligeri in vista di un match che pesa per entrambe.

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