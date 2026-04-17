Un momento delicato per il Verona—
La situazione di classifica rende il confronto ancora più delicato per i padroni di casa. Il Verona occupa il fondo della graduatoria con 18 punti dopo 32 giornate, a nove lunghezze dalla zona salvezza. Una rimonta molto complicata, ma contro il Milan la squadra di Sammarco proverà quantomeno a difendere orgoglio e dignità.
Per i rossoneri, invece, sarà un crocevia fondamentale nella corsa Champions. Le parole della vigilia potranno offrire indicazioni importanti sul clima e sulle intenzioni degli scaligeri in vista di un match che pesa per entrambe.
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