Venezia-Milan, il ricordo della vittoria rossonera nel 2002

La prima occasione è per i padroni di casa, Magallanes inquadra lo specchio. Al 12' passiamo in vantaggio: cross di Gattuso, sponda di Shevchenko e mancino potente in piena area di Kaladze a battere Rossi. Dura poco, al 17' il Venezia pareggia: pallone per aria, l'appoggio di testa Roque Júnior diventa un rimpallo che lancia Maniero, abile a scavalcare il portiere. Il resto del tempo non regala emozioni, a differenza dell'inizio della ripresa: dalla girata imprecisa di Bressan alla rovesciata di José Mari che colpisce la traversa. Si scatena Javi Moreno e il Milan dilaga: al 67' incorna al volo e all'81' firma la doppietta grazie a un rasoterra; nel mezzo, al 75' è Contra a mirare l'angolino in ripartenza arrotondando il punteggio. Poker servito e prezioso nello scatto verso l'Europa, che a fine Serie A ci accoglierà dalla porta principale, merito non solo ma anche del 4-1 a Venezia.