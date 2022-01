Venezia-Milan, dieci curiosità sulla partita del ‘Penzo’ / Serie A News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato dieci curiosità sulla partita contro il Venezia, valida per la 21^ giornata di Serie A

Renato Panno

(Fonte: acmilan.com)

Il bel successo sulla Roma è alle spalle, e in casa rossonera è tempo di pensare alla prima trasferta del nuovo anno. Per la prima volta in questa stagione il Milan scende in campo alle 12.30, e lo fa nel suggestivo scenario del Penzo per affrontare un Venezia a caccia di punti per rinforzare le sue chances di salvezza. Avviciniamoci al fischio d'inizio della partita di domani con le principali statistiche e curiosità sulla 21ª giornata di Serie A:

SCONTRI DIRETTI

1-26° confronto in campionato tra Venezia e Milan: 15 i successi rossoneri, 4 quelli veneti, 6 i pareggi. In casa dei lagunari 12 i precedenti: anche qui conduce il Milan per 7 vittorie a 3 (2 pareggi). È la prima sfida al Penzo dal febbraio 2002 (4-1 per i rossoneri nell'occasione).

2- Il Milan ha perso soltanto una delle ultime 22 partite di Serie A contro squadre neopromosse: negli altri 21 incontri, i rossoneri hanno registrato 16 successi, 5 pareggi e collezionato 13 clean sheet. Da segnalare, inoltre, come il Milan abbia vinto la prima trasferta dell'anno solare in Serie A nelle ultime quattro stagioni, inclusa l'ultima – nel 2021 – contro una neopromossa, il 2-0 della scorsa stagione a Benevento.

ANTICIPO DOMENICALE

3- Il Milan torna a giocare una partita di Serie A alle 12.30 per la prima volta dall'aprile 2021: 2-1 contro il Genoa, gol di Rebić e autogol di Scamacca.

STATO DI FORMA

4- Nelle ultime 18 trasferte in Veneto, il Milan ha collezionato 12 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte, l'ultima nel 2017.

STATISTICHE GENERALI

5- Il Milan è la formazione più prolifica del campionato sia nella prima (16 reti) che nell'ultima mezzora di gioco: dopo il 60', i rossoneri hanno realizzato 18 gol, esattamente quelli messi a segno dal Venezia in tutto il campionato.

FOCUS GIOCATORI

6- Il Venezia potrebbe diventare l'80ª squadra differente contro cui Zlatan Ibrahimović trova il gol nei cinque maggiori campionati europei: dall'inizio del 2000 a oggi, lo svedese diventerebbe il secondo giocatore a raggiungere questo traguardo dopo Cristiano Ronaldo.

7- Olivier Giroud ha segnato cinque gol in questa Serie A, già uno in più rispetto a quanto fatto nella Premier League 2020/21 con il Chelsea. L'attaccante francese è ancora alla ricerca del primo gol in trasferta con la maglia rossonera: tutte e cinque le sue reti, infatti, sono arrivate a San Siro.

8- Nella partita d'andata, Brahim Díaz ha segnato il suo primo – e finora unico – gol in Serie A (dei sette totali in carriera) a San Siro. Sempre nella sfida dello scorso 22 settembre, Theo Hernández ha registrato un gol e un assist nello stesso incontro di Serie A per la prima e sinora unica volta in carriera.

9- Contro la Roma Rafael Leão è tornato al gol dopo sei partite di Serie A: contro il Venezia l'attaccante portoghese potrebbe andare a bersaglio per due match consecutivi per la seconda volta in questo campionato (Cagliari e Lazio).

FOCUS ALLENATORI

10- La prossima sarà la 400ª panchina in Serie A per Stefano Pioli, che diventerà così l'ottavo allenatore a raggiungere questo traguardo nell'era dei tre punti a vittoria.