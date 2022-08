Udinese, Perez: “Col Milan non basterà giocare come con la FeralpiSalò”

Nehuen Perez, difensore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club friulano sulla sfida contro il Milan in Serie A. La gara, prevista per il 13 agosto a San Siro, non sarà certamente come il test in Coppa Italia contro la FeralpiSalò: "Salviamo il risultato prima di tutto. Era importante per noi vincere questa partita, ma dobbiamo migliorare tanto in vista del Milan. Sarà una gara difficile. Sono molto felice di essere tornato, dobbiamo fare un buon campionato. Voglio dare tutto per la squadra. Col Milan non basterà una prestazione come quella in Coppa. Dobbiamo migliorare l’intensità e la precisione". Milan, Ziyech ancora possibile. Ma solo a due condizioni ... >>>