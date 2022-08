Calciomercato Milan – Ziyech ancora possibile. Ma solo a due condizioni

Hakim Ziyech è stato a lungo un obiettivo del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il fantasista marocchino, classe 1993, è un elemento duttile, in grado di giocare sia sulla destra sia al centro sulla linea della trequarti nel 4-2-3-1 dei rossoneri di Stefano Pioli. Nel momento in cui, però, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno accelerato per l'acquisto di Charles De Ketelaere, inevitabilmente hanno un po' mollato la presa sull'ex Ajax. Che resta, ad ogni modo, un affare possibile per il Diavolo.