"Sappiamo bene che siamo alla fine e dobbiamo fare risultati per arrivare dove vogliamo. Non pensiamo al derby di Coppa Italia ma ad oggi. Dobbiamo vincere. Speriamo che ci dia più equilibrio questo modulo. Abbiamo subito tanti gol nelle ultime partite, oggi non vogliamo prenderlo. Ci siamo preparati bene per questa partita e siamo pronti. Siamo giocatori del Milan, vogliamo vincere sempre. Questa stagione non è stata così. Non volevamo questa stagione all'inizio, ma non è finita. Oggi è un'altra partita per cambiare l'ambiente".