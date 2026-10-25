Triplice fischio dell'arbitro Matteo Marcenaro: è finita Udinese-Milan, gara valida per l'ottava giornata del del campionato di Serie A 2026-27: sfida che si è giocata presso il 'Bluenergy Stadium' di Udine. Al termine della partita hanno parlato i protagonisti: ecco le parole di Kosta Runjaić, allenatore dell'Udinese in conferenza stampa.

Sul risultato bugiardo: "Accetto la sconfitta, che ovviamente non ci fa bene. A mio avviso nella serata di oggi abbiamo visto una squadra viva. Ovviamente è una squadra che deve lavorare, rispetto alla partita contro il Lecce abbiamo però intrapreso la strada giusta. Abbiamo subito due gol, uno ad inizio partita, favorendo l'avversario. Per tanto entrare così nei dettagli dell'analisi odierna, la squadra ha dato tutto quello che aveva. Non bisognava commettere gli errori commessi, purtroppo è successo, ma quando giochi contro squadre del genere è così. Abbiamo avuto anche alcune occasioni, ma non siamo riusciti a sfruttarle, a differenza del Milan. È vero che avrebbero potuto segnare qualche gol in più, ma se tutto fosse andato dalla nostra parte avremmo potuto finire il primo tempo anche 0-0, ma non è così. Il momento non è bello ma stasera ho visto una squadra viva".

Se la partita contro il Parma diventa decisiva: "Noi vogliamo vincere ogni partita. È così. Prima di tutto dobbiamo tornare a non prendere gol. La sensazione è che su ogni tiro possiamo prendere gol. Anche sul secondo gol del Milan avremmo potuto fare meglio, ma non ci siamo riusciti. Adesso dobbiamo recuperare le forze perché giocheremo contro il Parma e poi contro la Roma. Quella di mercoledì sarà una partita importanti per entrambe le squadre. Oggi è tornato Zanioli, che è entrato bene. A Parma avrà più spazio. Davis è sulla strada giusta, Pioltrowski è stato positivo vederlo in campo. Palma fantastico, Kabasele anche. Molti elementi positivi, però ovviamente non si può dire che tutto è andato bene. Parma varrà come una finale".

Sui momenti di buio: "Si può vedere come non difendiamo molto bene. A volte ha a che fare con calci piazzati, altri con errori individuali. Oggi ci è mancata la percezione del pericolo. Sapevamo che il Milan sfruttava bene il pallone in profondità eppure glielo abbiamo permesso. Non siamo stati presenti e il Milan ha sfruttato il nostro errore. A mio avviso dobbiamo cambiare delle cose, delle piccolezze, per tornare un trend positivo. Bisogna evitare errori contro avversari come il Milan. Adesso sta a noi dimostrare di cosa siamo capaci, già a partire contro il Parma. Dobbiamo invertire la rotta e portarci dalla nostra la fortuna".