La gomitata di Matteo Palma a Gonçalo Ramos durante Udinese-Milan continua a far discutere. L'episodio, avvenuto nel corso del primo tempo della sfida vinta 2-0 dai rossoneri, non è stato sanzionato dall'arbitro Marcenaro e non ha portato a un intervento del VAR. Nel post-partita è arrivato anche il commento di Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale e oggi opinionista di DAZN, che ha analizzato quanto accaduto al Bluenergy Stadium.

Milan, il giudizio di Rocchi sulla gomitata di Palma

Rocchi non ritiene che l'intervento del difensore dell'Udinese fosse da cartellino rosso, pur riconoscendo la pericolosità del gesto. "Non ci sono gli estremi per il rosso, ma è comunque un gesto tutto sommato pericoloso", ha spiegato, sottolineando come comportamenti di questo tipo possano esporre un calciatore al rischio di un'espulsione.

L'ex designatore ha poi aggiunto che episodi simili andrebbero evitati soprattutto quando il pallone non è in gioco. Una raccomandazione rivolta ai calciatori, chiamati a mantenere un comportamento corretto anche lontano dall'azione.

Perché il VAR non è intervenuto

Un altro aspetto affrontato da Rocchi riguarda la mancata revisione dell'episodio. Secondo la sua analisi, per giustificare un intervento del VAR sarebbe stato necessario un elemento ulteriore. L'ex arbitro ha inoltre osservato che Marcenaro non stava guardando direttamente la situazione al momento del contatto, limitando così la responsabilità del direttore di gara sul mancato fischio in campo.

La questione resta quindi legata alla valutazione della gravità del gesto e alla soglia necessaria per richiamare l'arbitro al monitor. La gomitata a Ramos ha alimentato le polemiche proprio perché è avvenuta lontano dal pallone e non è stata sanzionata né durante la partita né attraverso l'intervento della tecnologia.

Un episodio che fa discutere dopo Udinese-Milan

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La posizione di Rocchi si inserisce nel dibattito seguito all'episodio. Altri commentatori arbitrali hanno espresso valutazioni differenti, ritenendo che il contatto potesse meritare una sanzione più severa. La mancata espulsione di Palma resta dunque uno dei principali temi arbitrali della sfida.Per il Milan, che a Udine ha conquistato tre punti importanti imponendosi per 2-0, l'episodio lascia spazio alle discussioni sulla gestione disciplinare della gara. Il giudizio di Rocchi, tuttavia, è chiaro: pur considerando pericoloso il comportamento del difensore friulano, non ravvisa gli estremi per il cartellino rosso.