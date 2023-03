Udinese-Milan, Pioli: “Non dobbiamo puntare solo alla Champions”

Udinese-Milan 3-1, così Pioli nel post-partita della 'Dacia Arena'

Su come è maturata la sconfitta di Udine: "Ci sono tanti momenti della partita che hanno inciso sul risultato. La nostra prestazione è stata insufficiente per qualità, energia. Gli episodi pesano e finire il primo tempo in pareggio ovviamente sarebbe stato meglio. Non siamo stati così squadra per ottenere un risultato diverso. Dobbiamo e devo fare meglio".