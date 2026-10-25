Udinese-Milan 0-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del Bluenergy Stadium | Video

Triplice fischio dell'arbitro Matteo Marcenaro: è finita Udinese-Milan, gara valida per l'ottava giornata del del campionato di Serie A 2026-27: sfida che si è giocata presso il 'Bluenergy Stadium' di Udine. Al termine della partita hanno parlato i protagonisti: ecco le parole di Matteo Palma, giocatore dell'Udinese in conferenza stampa.

Se sono rimasti sorpresi dal gol a freddo: "Siamo rimasti sorpresi. È stata diciamo una disattenzione di tutta la fase difensiva"

Sui tanti gol subiti: "Non posso sapere cosa succede nella mente degli altri. Dobbiamo riguardare gli errori e cercare di imparare. Cercare di fare meno errori possibili, meglio non farne".

Come si sente: "La prima partita da braccetto sinistro, anche per l'assenza di Solet. Mi sono trovato bene ma sono abituato ad altro. Tutto sommato penso di aver fatto una buona partita".

Com'è il clima nello spogliatoio: "La reazione deve venire subito sul Parma, non pensare alla sconfitta di oggi. È una situazione difficile dalla quale si esce come squadra".