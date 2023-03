Udinese-Milan, Ibrahimovic: “Leao non sembra felice: ha tanta pressione”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Udinese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2022-2023

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Udinese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi alla 'Dacia Arena' di Udine. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Udinese-Milan 3-1, così Ibrahimovic nel post-partita della 'Dacia Arena' — Sulla partita: "Non era facile, squadra molto fisica. Abbiamo giocato già qua e sapevamo che non era facile. Non abbiamo giocato sul nostro livello, poi quando perdi la partita ... non cerco scuse, ma in settimana abbiamo fatto tutto per non perdere".

Sulla squadra rossonera: "Quando giochi da campione c'è uno scenario: tutti vogliono battere il Milan. Per noi c'è più pressione. Se fai gol contro i Campioni d'Italia è una cosa extra. Questa squadra non ha l'esperienza di giocare da Campioni d'Italia perché per molti era il primo trofeo. Non è una scusa, si sapeva da inizio stagione: purtroppo non abbiamo avuto equilibrio rispetto all'anno scorso. Non abbiamo tenuto il ritmo".

Sul periodo buio del Milan: "Dobbiamo lavorare, bisogna studiare ogni partita dove non sta andando bene. L'ultima partita non c'entra nulla con quella di oggi. Bisogna avere fiducia e credere in quello che stiamo facendo".

Sul record di marcatore più anziano di sempre in Serie A: "Non so se sono felice (ride, n.d.r.). Preferisco sentirmi giovane"

Sulla fascia da capitano indossata in partita: "Grande orgoglio. Rappresentare un club come il Milan non è una piccola cosa. Mi spiace che non ho avuto la forza da dare a tutti per vincere la partita".

Su Rafael Leao in crisi e su come farlo riprendere: "Bisogna tenerlo sotto fuoco. E' questione di equilibrio, è più manipolazione. Non sembra felice per il momento, ma stiamo facendo tutto per farlo stare felice per fare quello che può fare. Poi c'è tanta pressione: si parla molto di più, c'è tanta pressione su di lui, anche in giro si parla tanto di lui. Non è meno bravo di un anno fa, è ancora più forte, ma deve trovare equilibrio e fare il massimo nella partita".

Sulle responsabilità che ha nella squadra: "Ho una grande responsabilità, devo aiutare in qualsiasi modo. Togliere pressione da tanti. Più o meno come ho fatto così da quando sono arrivato". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

NOVITÀ! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!