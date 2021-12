Udinese-Milan, i convocati di Pioli: ritorna Castillejo | Serie A News

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Udinese-Milan, gara che si giocherà questa sera alla Dacia Arena. Ritorna Castillejo

fonte (acmilan.com). Il Milan affronta il suo primo impegno da nuova capolista solitaria in campionato con la trasferta di Udine. Questi i convocati rossoneri di Mister Pioli per Udinese-Milan, 17° giornata di Serie A in programma stasera alle 20.45: