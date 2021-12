Udinese-Milan, è anche la sfida tra Deulofeu e Brahim Diaz | News

Quella tra Udinese e Milan è anche la sfida tra Gerard Deulofeu, ex giocatore rossonero, e il trequartista Brahim Diaz

Sfida tra numeri 10, entrambi spagnoli e protagonisti fino a ora di annate di livello. Per il bianconero - ex di giornata, 17 partite e 4 gol nel 2016/17 - quattro reti e due assist: Deulofeu è inoltre uno dei migliori giocatori in A per occasioni create (3° con 32) oltre a guidare l'Udinese per cross (63) e dribbling (55). Tre i centri stagionali, con tre assist, per Brahim Diaz, che cerca quella rete che manca dallo scorso 25 settembre a La Spezia e magari anche per confermare il suo ruolo da talismano: quando Díaz ha segnato in campionato, infatti, il Milan ha sempre vinto. Ecco dove vedere Udinese-Milan in tv e in streaming