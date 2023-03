Udinese-Milan, Beto: “Giornata speciale. Success ha forza e qualità”

Udinese-Milan 3-1, così Beto nel post-partita della 'Dacia Arena'

Sul momento dell'Udinese: "Penso che dall'Atalanta in poi stiamo dimostrando voglia di vincere e di non prendere gol. Sono contentissimo della squadra, stiamo facendo quello che volevamo fare. Oggi giornata speciale perché abbiamo vinto in casa e non succedeva da novembre".